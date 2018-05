MONTECILFONE. La Protezione Civile organizza la passeggiata al suggestivo Bosco Corundoli.

Un appuntamento da non perdere in programma sabato 26 maggio in una zona molto suggestiva e incontaminata da visitare, conoscere e vivere.

La Protezione civile Montecilfone, in collaborazione con il Comune, organizza la passeggiata nel Bosco Corundoli.

Il programma prevede alle 9 il ritrovo al Museo dei Gessi con le scolaresche e gli ospiti della cooperativa Cosmo. Seguirà la passeggiata ecologica tra i sentieri del Bosco del Cuore.

Alle 11 uno spuntino e, a mezzogiorno, accoglienza alla piccola Grotta di Lourdes con il parroco, don Franco Pezzotta, che impartirà la benedizione con una piccola visita alla Madonnina.

Alle 13 degustazione di prodotti locali e, chi lo vorrà, potrà condividere anche il pranzo.

Per informazioni 328.8935953. Una giornata di incontro, scoperta e amicizia con un invito a partecipare da parte dell'associazione guidata da Milly De Angelis.