50° Anniversario Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO: Sono trascorsi ben 50 anni dall’inizio dell’esperienza liceale di questo Istituto, che nel 1968 avviò la prima classe di studenti verso la maturità scientifica.

Nell’arco di questi decenni questo liceo ha formato una folta schiera di professionisti quali: docenti universitari, ricercatori, medici, economisti, avvocati, docenti e personalità scientifiche di alto livello e prestigio, alcuni di loro appartenenti ad una istituzione di rinomanza mondiale quale il CERN di Ginevra.E sono passati solo 12 anni dall’intitolazione dell’Istituto all’illustre Raffaele Capriglione (1874-1921), medico, scrittore e poeta di questo territorio.

La storia del liceo di S. Croce di Magliano è una storia unica, capace di far riaffiorare ricordi d’altri tempi e di ridestare le coscienze di oggi: è la storia di un territorio e di una comunità.

Una comunità sicuramente all’avanguardia per l’emancipazione delle classi subalterne, che ha una storia da raccontare alle nuove generazioni e che ha dimostrato lungimiranza e pragmatismo nel volere una scuola di secondo grado in un momento storico sociale (anni 60-70) in piena espansione economica.

La classe dirigente locale dell’epoca avvertiva la necessità di realizzare una agenzia di formazione adeguata ai nuovi tempi, guardava quindi lontano e pensava all’importanza del cambiamento del tessuto sociale e culturale del territorio con l’istituzione di una scuola secondaria di secondo grado.

La volontà unanime di tutto il Consiglio Comunale fu espressa con una delibera nel 1967. La forza determinante che spinse Vincenzo Zeffiro, assessore alla Pubblica Istruzione dal 1956 al 1974 e poi sindaco dal 1974 al 1987, ad andare a Roma era dettata dall’esigenza di garantire l’istruzione pubblica, gratuita e statale per tutti.

Grazie alla mediazione dell’onorevole Tedeschi l’assessore Zeffiro riuscì a incontrare il Ministro della Pubblica Istruzione Gui, che conosceva molto bene la realtà santacrocese e che consigliò, con grande lungimiranza, l’istituzione di un Liceo Scientifico.

Vogliamo ricordare che al momento dell’apertura della scuola ci fu una grande affluenza d’iscritti anche dai paesi limitrofi e che quest’istituto si configurò come una scuola del territorio che veniva incontro ai bisogni di tutta la comunità del medio fortore, attività che continua a svolgere ancora oggi.

L’istituto nacque come sezione staccata del Liceo scientifico “Alfano da Termoli” nell’anno scolastico ’68-’69 e diventò poi autonomo dal 1° ottobre 1973. Testimone di tale passaggio fu la Preside uscente Mastrobernardino Maiorino Carolina e il Preside subentrante Adolfo Colagiovanni.

Nel 1973 il liceo scientifico di Santa Croce di Magliano ha acquistato la piena autonomia. Dal 1968 al 1986 la sede del liceo è stata nei locali dell’Istituto Sacro Cuore di Santa Croce di Magliano dietro pagamento del Comune, ed è proprio nel 1986 che è stato realizzato il suo trasferimento nell’edificio attuale, realizzato dalla Provincia di Campobasso, cui compete la materia dell’edilizia scolastica.

Gli anni novanta sono stati anni decisivi per l’innovazione didattica poiché il nostro Liceo è stato il primo Istituto in Molise ad avviare la sperimentazione PNI con l’ampliamento del piano di studi con due lingue straniere, il francese e l’inglese, l’informatica e l’introduzione dello studio della fisica sin dal primo anno.

Nell’ottica dell’innovazione didattica ed in coerenza con il cambiamento dei tempi è stato realizzato un laboratorio di informatica con un notevole contributo economico del Comune di Santa Croce di Magliano e in parte dei Comuni limitrofi. Dal 1994 al 2008 si è realizzata una fase espansiva dell’Istituto con l’aggregazione dell’IPSIA di Casacalenda con il Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano con il risultato di dare vita ad un unico istituto.

A seguito della Legge n. 59/1997, con la quale alle istituzioni scolastiche è stata riconosciuta personalità giuridica (cioè potere proprio di azione) e autonomia e con apposito Regolamento (cfr. DPR 275/1999) con il quale sono state definite le forme e i contenuti dell’autonomia di cui godono le istituzioni scolastiche, la Scuola ha il suo primo Piano di Offerta Formativa (P.O.F.).

Nel 2001, nell’ambito del monitoraggio ministeriale di valutazione dell’Offerta Formativa il nostro istituto è risultato tra le prime venti scuole d’Italia per organizzazione e risultati ottenuti. Il suddetto monitoraggio è stato divulgato sul Corriere della sera dell’8 luglio 2001.

In seguito è sorto, per effetto del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 1003 del 5 febbraio 2009, relativo al Piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2009/10, l’Istituto Omnicomprensivo “Raffaele Capriglione” di S. Croce di Magliano. L’Omnicomprensivo citato è quindi nato dalla soppressione dell’autonomia di funzionamento dell’Istituto di Istruzione Superiore di Santa Croce di Magliano e dell’Istituto Comprensivo “Michele Del Gatto” e dalla verticalizzazione di tutte le scuole di Santa Croce di Magliano e Rotello.

Dal 1° settembre del 2014 sono entrate a far parte dell’Istituto le Scuole dell’Istituto Comprensivo Jovine comprendente i plessi di Bonefro, Colletorto e S. Giuliano di Puglia.

Il liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano ha licenziato, dalla sua istituzione, avvenuta nel 1968, circa 1400 giovani, di cui il 90% ha conseguito un diploma di laurea andando ad arricchire il patrimonio socio-economico, culturale e professionale dell’intero hinterland.

L’avvio, poi, dell’Omnicomprensivo, con la presenza del Liceo Scientifico, ha arricchito ulteriormente il patrimonio didattico-culturale dell’Istituzione Scolastica, creando i presupposti per conseguire tutti gli obiettivi previsti dalle indicazioni nazionali e dai nuovi scenari educativi.

Il liceo nel corso degli anni ha sempre mirato all’ampliamento dell’offerta formativa, non ultima l’introduzione, nell’anno scolastico 2011/2012, del corso di Scienze Applicate, che è stato affiancato al corso tradizionale.

Inoltre le diverse I positivi risultati derivanti dalla partecipazione degli studenti alle diverse iniziative, quali stage linguistici all’estero, alternanza scuola-lavoro, Protezione Civile, Avis, corsi pre-universitari presso l’Unimol, Concorsi Regionali e Nazionali, Olimpiadi di Filosofia, Informatica, Chimica e Matematica, hanno riscosso successo perché alta è stata la partecipazione degli studenti. Ne deriva quindi l’attestazione di una comunità in cui i rapporti tra docenti e discenti sono caratterizzati da un clima positivo di scambio ed interesse reciproco.

Anche oggi quindi il nostro liceo continua ad essere una scuola all’avanguardia!

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Fantetti