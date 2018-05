Le svaligiano la casa, autrice del colpo è la badante

Isernia - Si era assentata per alcune ore dalla propria abitazione, al rientro l'amara sorpresa. La sua stanza da letto a soqquadro, completamente rovistata e l’ammanco di denaro contante per circa tremila euro; all'appello mancavano bancomat e altri oggetti di valore.

La vittima, questa volta, è una 80enne di Isernia. L’anziana ha denunciato il furto ai Carabinieri della locale Stazione che, giunti sul posto per i rilievi, hanno attivato le indagini.

Grazie ad alcune immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza installato nei pressi dell’ingresso dell’abitazione, i militari sono riusciti ad identificare il responsabile del “colpo”, scoprendo con sorpresa che l’autrice del furto altri non era che la badante dell’anziana vittima, una 40enne di Isernia. La donna è stata denunciata per il reato di furto aggravato.

"I casi di furti in appartamento, specie ai danni di persone anziane - commentano dal comando provinciale di Isernia - sono tra quei reati che creano senza dubbio maggior allarme sociale".