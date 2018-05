False residenze per ottenere agevolazioni su assicurazioni, denunciati sei "furbetti"

Filignano - Continuano le operazioni dei carabinieri del Comando Provinciale di Isernia finalizzate a contrastare il cosiddetto fenomeno delle false residenze.

Questa volta ad agire i militari della Stazione Carabinieri di Filignano, che hanno scoperto e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria sei persone, originarie delle province di Napoli e Caserta. I furbetti dovranno rispondere di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa.

I responsabili avrebbero prodotto false documentazioni attestanti la loro residenza anagrafica in provincia di Isernia, al fine di ottenere dalle compagnie assicurative dei veicoli a loro intestati, il pagamento di tariffe di gran lunga inferiori a quelle dei luoghi di origine. Stessa sorte è toccata ad altre tre persone, tutte originarie della provincia di Napoli, denunciate per gli stessi motivi dai Carabinieri della Stazione di Colli al Volturno.