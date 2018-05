La fede in Cristo è sguardo in avanti: a Campobasso convegno sull'opera teologica di Ratzinger

CAMPOBASSO. "La fede in Cristo è sguardo in avanti. I cinquant'anni dell'opera teologica «Introduzione al Cristianesimo» di Joseph Ratzinger" è il titolo del convegno che si svolgerà lunedì 28 maggio 2018 nell'auditorium celestino V di via Mazzini a Campobasso. L’iniziativa è promossa dal Centro Culturale Internazionale Joseph Ratzinger, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Campobasso-Bojano e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme sezione Abruzzo-Molise.

Il Centro Ratzinger, nell’ambito delle sue funzioni culturali e di formazione, favorisce anche la costante attività di ricerca teologica e l'approfondimento sul Magistero della Chiesa Cattolica. Giorno 28 maggio prossimo esperti di Bibbia, teologia, pastorale, comunicazione e filosofia si incontreranno per rileggere una delle opere più importanti del teologo bavarese, Joseph Ratzinger, divenuto poi pontefice, oggi Papa Emerito. L'evento si inserisce nel cammino sinodale diocesano che quest'anno guarda alla missionarietà dell'annuncio, alla concretizzazione del kerigma e al bisogno di discernimento spirituale e sociale.

Al convegno, moderato dal preside dell'Ordine Equestre Santo Sepolcro, Carmine De Camillis che avrà inizio alle ore 18, interverranno, il presidente del Centro Ratzinger, Ylenia Fiorenza, il biblista, don Michele Tartaglia, il giornalista vaticanista dell'Osservatore Romano, p. Gianfranco Grieco, il portavoce della Fondazione Vaticana J.Ratzinger-Benedetto XVI, Luca Caruso e l'arcivescovo metropolita, Mons. GianCarlo Bregantini.

La teologia nasce nel momento in cui Dio si è rivelato agli uomini, al loro cuore e alla loro mente. La sfida che la storia contemporanea lancia al mondo credente è del tutto aperta. Le pagine teologiche di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI restano attuali e fondamentali, soprattutto perchè in esse è posto in armonia il nesso agapico della dimensione contemplativa e di quella operativa della fede.

Nel secondo momento del convegno ci sarà anche la presentazione-illustrazione del libro "Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Immagini di una vita".