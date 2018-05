Campobasso, due giornate di studio per ricordare Luisa Mortari

CAMPOBASSO. Giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018, nell’aula P ”Euclide” del Secondo Edificio Polifunzionale, in via F. De Sanctis a Campobasso, si terranno due giornate di studio dal titolo “Luisa Mortari e la tutela in Molise”. Luisa Mortari, scomparsa da quasi un ventennio, è stata una importante studiosa nell’ambito della Storia dell’arte italiana del secondo Novecento. Docente presso le Università di Roma e di Bari, ha ricoperto anche il ruolo di Sovrintendente in Molise.