Sabato ultimo appuntamento del "Maggio dei libri sangiacomese"

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Sabato 26 maggio, alle ore 18.00, sul Belvedere del Colle di San Giacomo degli Schiavoni, ci sarà l'ultimo appuntamento del“Maggio dei Libri Sangiacomese”.

La manifestazione, organizzata dall'associazione socio-culturale “San Giacomo Unicamente”, si è svolta in quattro appuntamenti nei weekend di maggio ed ha riscosso un ottimo successo di pubblico e di apprezzamenti nei primi tre incontri.



C'è grande attesa per quest'ultimo Aperitivo Letterario che vedrà protagonista Rudy Rinaldi, sommelier di fama internazionale grazie al libro "Vino Facile", edito da Bruno Editore, diventato best-seller Amazon per i libri sul vino.

In questo lavoro Rudy svela segreti e tecniche inedite usate dai più grandi sommelier del mondo per capire la qualità di qualsiasi vino, le varie tipologie esistenti, oltre alle varie tecniche usate in fase di produzione.

ll tutto in un’ottica di servizio, degustazione e abbinamento cibo-vino in modo facile.



Rudy Rinaldi, toscano di Arezzo trapiantato in Molise, a San Giacomo degli Schiavoni, è formatore professionale in campo alberghiero, soprattutto per sommelier e barman ed è consulente di ristoranti, bar e hotel. Le sue competenze spaziano a 360° nel mondo del Food & Beverage.

Si è formato nel gestire per molti anni un Ristorante e Cocktail Bar di successo, e nel frattempo vinceva numerosi concorsi nazionali per Sommelier, raggiungendo anche la carica di Fiduciario dell'Associazione Italiana Barmen e Sostenitori. E' anche esperto di caffè, distillati, ed olio d'oliva.

Attualmente è membro della commissione vini Doc Molise ed ha fatto più volte parte del Itqi di Bruxelles (International Taste and Quality Institute) una commissione di degustatori che premia le migliori bevande europee.