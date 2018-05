«Tremiti in vita» da giugno riparte la rassegna letteraria delle Diomedee

ISOLE TREMITI. Anche quest'anno a partire dal primo giugno nelle isole Tremiti accadrà un piccolo miracolo: le strade si riempiranno di famiglie, curiosi, giovani e appassionati lettori.

Il merito va alla rassegna «Tremiti in vita» giunta alla sua sesta edizione, organizzata dall’associazione culturale «SopraLeRighe» in collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano.

Una manifestazione nata dal basso, per condurre alla scoperta dello splendido patrimonio naturale, paesaggistico e culturale delle isole Diomedee, associato all'emozionante e sorprendente mondo della letteratura, del giornalismo e del cinema. Un modo per far conoscere le Tremiti agli scrittori che, una volta stregati dalla magia isolana, potranno divenire ambasciatori di cotanta bellezza.

L'evento, ideato da Donatella Langiano ed Emma Sarcinelli, trae la sua forza dal mettersi a servizio del proprio territorio e che, col passare degli anni, ha conquistato un'importante fetta di pubblico ed un ruolo cruciale all’interno della cultura nazionale.

Un mese di programmazione, 8 appuntamenti, centinaia di visitatori previsti, 7 ospiti di livello ad inondare piazze, cortili, chiostri ed enoteche delle cosiddette "Perle dell'Adriatico".

Le Isole Tremiti, con il loro straordinario paesaggio immerso nel Mediterraneo si fanno, così, palcoscenico perfetto per incontri, reading, momenti musicali e proiezioni cinematografiche.

Anche il cinema quest'anno la farà da padrone, infatti si inserisce nella rassegna anche «tremiticinema»; due proiezioni cinematografiche i cui film sono tratti da libri degli autori ospiti.

Tutti gli eventi saranno aperti al pubblico, con ingresso libero e gratuito.

Calendario eventi

Venerdì 1 Giugno 2018 - P.zza Sandro Pertini S.Domino ore 19.00

Incontro con l'autore Romano Marco

Scrittore abruzzese, classe 1965;il giallo e il noir costituiscono le sue sfumature letterarie. Tra le sue ultime pubblicazioni "L'uomo di casa" (premio lettori al noir festival, premio Scerbanenco 2017) e "Se la notte ti cerca" (2018). E’ tradotto in spagna, ha pubblicato racconti e articoli su Linus, Il Corriere della sera e sulle collane del Giallo Mondadori. Collabora con vari blog e i suoi racconti sono inseriti in oltre venti antologie.

Sabato 2 Giugno 2018 - P.zza Sandro Pertini S.Domino ore 19.00

Incontro con l'autrice Daria Bignardi

La giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice ferrarese, si racconta a qualche mese dall'uscita del suo sesto libro "Storia della mia ansia" (2018) in cui affronta l’inquietudine di una donna al centro di una storia sentimentale disperata, svelando per la prima volta la faticosa esperienza da direttore di Rai Tre e una malattia tenuta nascosta a lungo.

Sabato 9 giugno 2018 - Enoteca ERAORA S.Domino ore 19.00

Incontro di musica e parole con Erri De Luca e Isa Danieli

De Luca, veterano del festival e delle isole Tremiti, ispiratore del naming della chermesseed ospite per la sesta volta consecutiva, sarà protagonista assieme alla Danieli, famosissima attrice napoletana, di uno spettacolo di reading e musica.

Sabato 16 Giugno 2018 - P.zza Lucio Dalla S.Domino ore 19.00

Incontro con l'autore Carlo Lucarelli

Anche il giornalista parmense, alla sua terza volta sull'isola per il Festival "TremitiInvita", è stato folgorato dal fascino delle isole e ritorna volentieri per un incontro pubblico. Lucarelli ha scritto e scrive per il teatro, il cinema, la televisione, la radio e i fumetti. Conduttore radiofonico (Deegiallo su Radio Deejaye), televisivo (Blu notte) ed anche regista, ama definirsi soprattutto uno scrittore di romanzi, in particolare noir.

Sabato 16 Giugno 2018 - Cortile ERAORA S.Domino ore 22.15 - Tremiticinema

Proiezione del film "L'isola dell'arcangelo caduto" tratto dal romando di Carlo Lucarelli

Sabato 30 Giugno 2018 – Chiostro Cistercense S.Nicola ore 19.00

Incontro con l'autore Gioacchino Criaco

Criaco, di origine calabrase,racconta e descrive nei sui testi quelle realtà minori al limite della civiltà che, nonostante facciano parte di un contesto territoriale inserito in una nazione sviluppata e democratica, sembrano continuare a vivere di leggi e tradizioni proprie, a dimostrazione di una distanza fisica e politica forse irriducibile.

Ha esordito nel 2008 con il romanzo Anime nere, da cui è stato tratto il film omonimo diretto da Francesco Munzi, vincitore di nove David di Donatello e di tre Nastri d’argento. Ha in seguito pubblicato i romanzi Zefira e American Taste. Con Feltrinelli ha pubblicato Il saltozoppo (2015).

Sabato 30 Giugno 2018 - Cortile Eraora S.Domino ore 22.15 – Tremiticinema

Proiezione del film "Anime Nere" tratto dal romando di Gioacchino Criaco

Sabato 7 luglio 2018 - Chiostro cistercense S.Nicola ore 22.00

Proiezione del docufilm "Amina" - Incontro con il regista

Concerto di RIONE JUNNO &SARAABA'