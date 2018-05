PALATA. Grande festa lunedì 21 maggio ha vissuto la comunità di Palata,che ha aperto la giornata con gli spari e l’esibizionedella banda “Città di Roccavivara” per le vie cittadine.

Si deve sottolineare la preparazione dei giorni antecedenti la festa, la quale è stata preceduta dalla Novena allo Spirito Santo che si è svolta sia la mattina presto che alla sera con tanta devozione e partecipazione per nove giorni.

Da tanti anni il Parroco Don Elio sta portando avanti questa bellissima novena che confluisce nella festa in onore della Madonna di Santa Giusta: festività preannunziata dalla domenica di Pentecoste e dalla Veglia Mariana, serale, animata dalle Dolci Note dell’ACR e dal Coro parrocchiale della Chiesa Santa Maria La Nova, che hanno regalato ai presenti momenti intensi di commozione per la perfetta esecuzione dei brani in onore della Vergine Maria.

Alle 9.30 è stata celebrata la Santa Messa officiata dal Vescovo Monsignor Gianfranco De Luca e il parroco Don Elio Benedetto. Durante l’omelia è stata rimarcata l’importanza di questa festività diventata speciale in quanto il Papa ha istituito la memoria liturgica di Maria Madre della Chiesa, decisione presa nel decreto della Congregazione per il culto divino e che pertanto entra da quest’anno nel Calendario Liturgico. La Memoria della beata Vergine Maria Madre della Chiesa, sarà celebrata ogni anno in modo obbligatorio nel Lunedì dopo Pentecoste. Grande scelta cristiana “per far crescere fra pastori e fedeli il senso materno e la pietà. Enorme soddisfazione dei fedeli di Palata che da tempo immemorabile celebrano questa festività.

Dopo la bella celebrazione è seguita la processione per le vie del paese accompagnata dai bambini della prima Comunione che, come stelle angeliche, si sono posizionati davanti al Trionfo della Madonna di Santa Giusta e tutta la processione è stata guidata dall’ esibizione della banda “Città di Roccavivara”. Durante il tragitto i fuochi pirotecnici della ditta Remo Parente sono stati accolti con un lungo applauso. Una folla enorme, nonostante il giorno feriale, ha seguito con grande devozione la lunga processione conclusa in Piazza del popolo con parole di ringraziamento del Parroco per la devota partecipazione e la Benedizione dei fedeli.

Il pomeriggio, poi, si è svolta l’asta con i doni offerti in onore della Madonna, interrotti dalla pioggia e rinviati a data da destinarsi.

La serata di solennità, nonostante il tempo uggioso e piovoso, non ha impedito l’esibizione del concerto musicale della Banda Città di Roccavivara all’interno della Chiesa con tratti musicali altisonanti, apprezzatissimi dal pubblico.

Un ringraziamento profondo e sincero va al lavoro svolto dal Comitato feste che si dedica sempre con grande passione alla buona riuscita delle feste religiose.

La fiducia che questa piccola comunità di Palata riversa nella Madonna di Santa Giusta, considerata la patrona del paese insieme a San Rocco, è da tempo consolidato e dimostrato nella partecipazione gremita e attiva della popolazione.