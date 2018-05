Alla libreria «Fahrenheit» gruppo di lettura sul capolavoro di Bradbury

TERMOLI. "Fahrenheit 451" di Ray Bradbury (Mondadori) e l'omonimo film di Frangois Truffaut sono al centro del nuovo gruppo di lettura e gruppo di visione della libreria Fahrenheit sabato 26 maggio alle 17.00, in collaborazione con il circolo letterario "Antiteticamente" e il critico cinematografico Antonio Cappella per la parte relativa la film tratto dal libro. Il capolavoro di Ray Bradbury è entrato così potentemente nell'immaginario collettivo da aver ispirato il nome di molte librerie in Italia e nel mondo, compresa ovviamente quella di via Cina a Termoli, e del programma radiofonico sui libri di Rai Radio 3. Montag fa il pompiere in un mondo in cui ai pompieri non è richiesto di spegnere gli incendi, ma di accenderli: armati di lanciafiamme, fanno irruzione nelle case dei sovversivi che conservano libri e li bruciano. Così vuole fa legge. Montag però non è felice della sua esistenza alienata, fra giganteschi schermi televisivi, una moglie che gli è indifferente e un lavoro di routine. Finché, dall'incontro con una ragazza sconosciuta, inizia per lui la scoperta di un sentimento e di una vita diversa, un mondo di luce non ancora offuscato dalle tenebre della imperante società tecnologica. Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un'idea di un libro o di un autore non ancora letto.