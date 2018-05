Larino, il servizio sostitutivo Fs arriveranno e partiranno dal Terminal bus

LARINO. Avviso pubblico: il 25 e 27 maggio i pullman del servizio sostitutivo Fs arriveranno e partiranno dal Terminal autobus e non dalla stazione ferroviaria di Larino. In occasione della Festa di San Pardo, per ragioni di sicurezza, la Prefettura di Campobasso ha disposto che le partenze e gli arrivi dei pullman che effettuano il servizio sostitutivo delle Ferrovie dello Stato da e per Larino, arriveranno e partiranno non dal piazzale della Stazione ferroviaria lungo la statale 87, ma dal Terminal autobus in via Cavalieri di Malta, sul Piano San Leonardo. In particolare, i pullman del servizio sostitutivo Fs sosteranno al Terminal il 25 maggio dalle ore 18 alle ore 21; il 27 maggio dalle ore 11 alle ore 14 e il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21.