Servizio idrico chiuso in mattinata per un'ora, nuovi prelievi dell'Arpam a Larino

LARINO. A causa di una rottura sulla rete idrica in Piazza del Popolo, per consentire le necessarie ed immediate riparazioni, questa mattina (25 maggio) il servizio idrico è stato interrotto sul Piano San Leonardo dalle ore 11 alle ore 12. Sempre stamattina, sono stati effettuati nuovi prelievi per saggiare la qualità dell’acqua da parte dei tecnici dell'Arpa Molise, con i risultati attesi nella giornata di domani.