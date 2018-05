Il bilancio di 18 mesi di lavoro, De Vincenti: “Sud e coesione, sostenere la ripresa”

ROMA. “Un anno e mezzo di impegno al massimo, faticoso ma anche emozionante. Per me, professore di economia, una straordinaria esperienza di ascolto dei problemi e delle speranze del Mezzogiorno d'Italia e delle altre aree in difficoltà del nostro Paese, per costruire insieme le risposte necessarie ad aprire finalmente per tutte loro una nuova fase di sviluppo economico e sociale.

Sarei presuntuoso se dicessi che la missione è compiuta: troppe e troppo profonde le ferite prodotte da decenni di stagnazione e dai contraccolpi di una crisi lunga e pesante come quella del 2008-13. Ma ci sono oggi segnali di ripresa che tutti gli indicatori sottolineano. Lascio quindi l’incarico di Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno con la coscienza a posto. Al Governo che subentra il compito di non buttare a mare quanto fin qui fatto e, anzi, di portarlo avanti. I cittadini del Sud e di tutto il nostro Paese lo meritano”.



È quanto scrive Claudio De Vincenti sul sito www.coesionemezzogiorno.it dove viene pubblicato anche un indice ragionato delle principali misure adottate.