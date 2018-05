Ambiente, a Campobasso conferenza stampa sul primo leading case a livello europeo

CAMPOBASSO. Lunedì 28 maggio alle 10:30, presso la sala Mancini del comune di Campobasso, il «Coordinamento Regionale ‘Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare' Molise» terrà una conferenza stampa finalizzata a illustrare:

1) lo straordinario risultato ottenuto con l’Ordinanza del TAR Lazio n. 4574 pubblicata il 24 aprile e consultabile all’indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SN3VWPRYG2NUBSLL5SSERELSBE&q).

Il ricorso, curato dal Prof. Ferdinando Pernazza - docente presso l’UNIMOL - e dall’avv. Antonello Ciervo con l’intervento ad adiuvandum dell’associazione «Mamme per la salute» di Venafro è stato commentato a Roma dal Coordinatore nazionale del ‘Movimento’ Massimo Piras presso la sala stampa della Camera il 4 u.s.;

2) le ricadute del primo ‘leading case’ (caso giuridico che costituisce precedente) a livello europeo. Nello specifico la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) sarà interrogata per conoscere se il ‘Piano Energetico Ambientale Nazionale’ è compatibile con i princìpi stabiliti dalla UE stessa in fatto di materia ambientale. La decisione che ne deriverà avrà rilevanza e vincolatività in tutti i 28 Stati membri dell’UE. Un successo straordinario sul piano giudiziario, politico e ambientale al quale avrà, alla luce di quanto riportato precedentemente, contribuito anche il Molise;

3) i risalutati conseguiti in regione con la prima raccolta firme della Campagna nazionale ‘CAMBIAMO L’ARIA’ finalizzata a far apportare modifiche, nella prossima legislatura, al T.U. Ambiente D. Lgs. 152/2006 e alla Legge 549 del 28/12/ 1995;

4) le strategie che il Coordinamento regionale del ‘Movimento’ adotterà per continuare a coinvolgere:

- cittadini, lavoratori, sindaci in occasione del ‘Tour per l’Economia Circolare Locale nel Molise’;

- le 20 Sigle riportate nella locandina della conferenza stampa e tutte le Altre che vorranno impegnarsi fattivamente per attuare quanto sancito dagli artt. 9 e 32 della Costituzione.