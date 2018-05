Furto di energia elettrica, denunciato un residente di Campobasso

CAMPOBASSO. In data odierna, i carabinieri della Stazione Capoluogo della Compagnia di Campobasso, a seguito di alcuni accertamenti effettuati unitamente a personale della società Enel distribuzione, hanno deferito in stato di libertà un uomo residente in questo capoluogo, per furto aggravato di energia elettrica.

Lo stesso, infatti, dopo aver manomesso i sigilli di un contatore e danneggiato il relativo misuratore di corrente, vi si allacciava prelevando abusivamente energia elettrica, ancora in corso di quantificazione da parte dell’organo preposto, dall’abitazione cui era stato sfrattato. L’uomo è stato così denunciato alla competente Procura della Repubblica.