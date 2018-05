Nola: va letta con attenzione la denuncia del Mam

CAMPOBASSO. «La denuncia del Movimento Agricolo Molisano sull'attuale gestione dei Consorzi di Bonifica regionali va letta con attenzione», spiega Vittorio Nola, portavoce M5S in Consiglio regionale.

«Come letto in queste ore sulla stampa locale - prosegue Nola - il Mam chiede di rimuovere gli attuali Commissari designati ai Consorzi di Bonifica di Termoli-Larino e di Venafro, nonché di abrogare la legge di riforma degli stessi Consorzi varata dal Governo Frattura a inizio 2018.

Ebbene, se risponde al vero il fatto che il Consorzio di Termoli-Larino ancora non approva gli ultimi Bilanci e se risponde al vero il fatto che i Commissari si sono anche autoliquidati compensi, quando invece il decreto di nomina parlava di incarichi a titolo gratuito, credo che l'assessore all'Agricoltura Nicola Cavaliere e l'intero esecutivo guidato dal presidente della Regione Donato Toma debbano prendere al più presto provvedimenti.

In ogni caso - termina Nola - in qualità di vicepresidente della Commissione consiliare Agricoltura, alla prima riunione utile porrò immediatamente il caso all'ordine del giorno per valutare l'ipotesi di commissariare i vertici consortili attualmente operativi».