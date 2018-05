Riccardo Noury al Fahreneith con «Rapporto 2017-2018»

TERMOLI. Martedì 29 maggio alle 18.30, presso la Libreria Fahreneith, sita in Via Cina n. 34, Riccardo Noury - portavoce di Amnesty International Italia - presenterà il Rapporto 2017 – 2018.

Il rapporto - edito da Infinito Edizioni - frutto dell’attività ricerca e di analisi dell’associazione, documenta la situazione dei diritti umani in 159 paesi e territori, tra cui anche l’Italia, ed è una lettura fondamentale per chi prende decisioni politiche, per gli attivisti e per chiunque sia interessato ai diritti umani.

Dal lavoro di ricerca di Amnesty International è emerso che - durante il 2017 - i conflitti, le misure di austerità e le calamità naturali hanno creato condizioni di maggiore povertà e insicurezza.Milioni di persone sono state costrette a scappare dalle loro case e a cercare rifugio altrove, nei loro paesi o oltre i confini nazionali.

La discriminazione è rimasta diffusa ovunque e in alcuni casi ha avuto conseguenze mortali per le vittime. I governi di tutti gli schieramenti hanno continuato a reprimere la libertà di espressione, associazione e riunione, anche minacciando e attaccando giornalisti, difensori dei diritti umani e attivisti per l’ambiente, 312 difensori dei diritti umani sono stati uccisi nel 2017.Siamo entrati nel 2018, 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti umani, eppure, secondo Salil Shetty, segretario generale di Amnesty International, è fuori dubbio che i diritti umani non possono essere dati per scontati da nessuno.

Riccardo Noury, oltre ad essere portavoce di Amnesty International Italia, di cui fa parte dal 1980, è autore e coautore di numerose pubblicazioni sui diritti umani, l'ultima delle quali è "Srebrenica. La giustizia negata" (Infinito Edizioni 2015). Ha tradotto e fatto conoscere in Italia le poesie dei detenuti di Guantánamo Bay, scrive regolarmente prefazioni, introduzioni e postfazioni a racconti e saggi sui diritti umani, cura l'edizione italiana del Rapporto globale sui diritti umani di Amnesty International, ha due blog sul Corriere della Sera e sul Fatto quotidiano e collabora con i portali Articolo 21 e Presenza.

La presentazione del «Rapporto» a Termoli si inserisce in una serie di presentazioni della pubblicazione, sempre a cura di Riccardo Noury, organizzate dalle attiviste e dagli attivisti, dei gruppi Amnesty di Campobasso, Teramo e Pescara.

Il Rapporto sarà presentato anche martedì 29 maggio a Campobasso – ore 15.00 – presso la Facoltà di Giurisprudenza, mercoledì 30 maggio a Teramo – ore 11.00 – presso la Facoltà di Giurisprudenza, giovedì 31 maggio a Pescara – ore 09.30 – presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” e, sempre a Pescara – ore 16.45, - presso la Libreria Primo Moroni.