Lutto in casa Cappella-Ragni, è morta la signora Antonietta

TERMOLI. Lutto in casa Ragni-Cappella. A 91 anni è morta la signora Antonietta, conosciuta in città perché negli anni settanta e ottanta era una delle infermiere che facevano iniezioni in buona parte della città.

A darne l’annuncio i figli Enzo e Gianpaolo, le nuore Mariacarmela e Giovanna, la sorella Anna e tutti i nipoti e parenti.

I funerali avranno luogo domattina, dalle 10.30, alla chiesa del Gesù Crocifisso.