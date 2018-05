Estate al pronto soccorso, chiesta disponibilità ai medici del 118.

TERMOLI. Con l'estate alle porte si ripresentano o meglio si accentueranno i problemi di carenza di personale presso il nosocomio termolese.

« Tutto questo tragicamente non fa più notizia - se non corroborato dalle continue lamentele dei malati che percepiscono, sottolineo "percepiscono", non soddisfacente il servizio o da episodi di pubblica lamentela.

Il malato infatti non ha il dovere di capire i problemi dei lavoratori del pronto soccorso, medici, infermieri, « portantini», che già sono spremuti come limoni e stremati dall'accesso sproporzionato che determina la dilatazione dei tempi di attesa ma certamente sarebbe nel suo interesse conoscere il modo più appropriato di usufruire del sistema di assistenza legato alla indifferibilità e urgenza delle cure sanitarie in modo da utilizzare al meglio la disponibilità offerta dal sistema sanitario regionale graduando l'accesso al pronto soccorso dopo un iter che prevede,ove possibile, una precedente valutazione del medico di famiglia,della guardia medica, del 118.

Prioritariamente è Il corretto utilizzo del sistema di emergenza e determina la possibilità di rispettare la tempistica e la tipologia specifica per ogni intervento sanitario con i tempi previsti e auspicati per ogni codice di gravità per le patologie più gravi.

Infatti se si richiedono esclusivamente interventi per codici rossi o gialli le equipe territoriale non basteranno mai a soddisfare nei tempi previsti ed a cascata il pronto soccorso verrà intasato con gravi ritardi per gli interventi veramente urgenti.

Specie nella regione Molise poco antropizzata e con condizioni orografiche e stradali molto difficili.

E' facile infatti verificare che pochissimi interventi di codici rossi e gialli da parte del 118 vengono,fortunatamente, confermati come tali al pronto soccorso.

Si parla di "accessi impropri",riferiti ai codici di maggior gravità, che possono ritenersi intorno all'80/90 % degli accessi totali al pronto soccorso rendendo inutile il sistema "filtro" previsto che comunque ha un costo.

Il vero e più grande problema della urgenza - emergenza del 118 e del pronto soccorso rimane l'in appropriatezza delle richieste che non sfruttano al meglio l'offerta sanitaria regionale perfettamente proporzionata all'utenza ma scarsamente informata .

Sia ben chiaro che un cittadino non è un medico che distingue la gravità del proprio male ma si deve dare al cittadino la possibilità di consultare un medico del territorio prima di attivare l'emergenza- urgenza 118-pronto soccorso.

Il vero, più difficile e più grande dei problemi da risolvere rimane senza dubbio l'accesso improprio al pronto soccorso che oltre a determinare un grande dispendio finanziario arreca un enorme danno alla qualità percepita del servizio.

Tutto quanto appena sommariamente descritto non cancella certamente il problema della carenza di personale che onestamente non sarà mai sufficiente a soddisfare una domanda di sanità non organizzata nella richiesta.

La colpa allora è del cittadino?

La risposta è un «no» secco ma è necessario che il cittadino molisano/basso molisano - malato venga aiutato a usufruire del sistema sanitario molisano nel modo migliore che gli impedirebbe inutili file ed aiuterebbe gli operatori sanitari a dedicarsi,anche con maggiore gentilezze e umanità, ai malati più gravi.

Tutto quanto premesso però certamente non esonera la Asrem dal potenziare ,soprattutto prima dell'estate, l'organico in servizio ed a questo scopo per affrontare la solita emergenza estiva i Medici del 118 del Basso Molise danno la piena disponibilità a collaborare ,nei modi contrattualmente previsti e da concordare,con i Direttori Aziendali Asrem e con la dirigenza ospedaliera del pronto soccorso di Termoli a coprire i turni aggiuntivi ritenuti necessari alla soluzione dei problemi legati ai lunghi tempi di attesa» .

Queste sono le parole del Dottor Giancarlo Totaro della Fimmg.