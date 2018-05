Assistenza domiciliare disabili: il commissario dell’Anmic Calenda ringrazia il Presidente Toma

CAMPOBASSO. Il commissario regionale dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili, Anmic, Filomena Calenda esprime grande soddisfazione e apprezzamento per l’approvazione del Programma attuativo «Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio » e del Disciplinare per la realizzazione dell’intervento.

«Ringrazio il Presidente della regione Donato Toma e la giunta regionale per aver tempestivamente trattato con sensibilità e con grande professionalità un tema delicato e urgente quale quello della disabilità e non autosufficienza.

Aver programmato interventi specifici differenziati a seconda della disabilità, ci permette – continua il commissario Calenda – di dare l’esatta attenzione alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia .

Da tempo si attendeva l’interessamento concreto da parte della regione e oggi– sottolinea il commissario - l’approvazione del programma attuativorivolto alla disabilità e alla non autosufficienza è la testimonianza di una inconfutabilesensibilità e attenzione che questo governo regionale ha nei confronti dei molisani.

Consapevole che c’è molto ancora da fare, sono però certa - conclude la Calenda – che le persone con disabilità e le loro famiglie possono iniziare a guardare al proprio futuro con più serenità».