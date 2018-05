Alla scuola «Campolieti» grande successo per lo spettacolo di fine anno

TERMOLI. Questa mattina, alle ore 11:30, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II a Termoli, zona Difesa Grande si è svolto il Saggio di musica di fine anno organizzato dalla Scuola Primaria Paritaria Campolieti.

Il salone gremito da più di 300 volti emozionati, si riempie puntuale del suono di piacevoli note.

La scaletta ideata è particolare e consente a tutti i bambini di esprimere i propri talenti e di adocchiare nel pubblico i propri genitori e parenti, orgogliosi di esibirsi di fronte a loro: Fra Martino, Ritmo Boogie, 5 scimmiette, I Flinstones, Le Début du bonheur, arrivando al tormentone romantico Perfect, arrangiato per l’occasione dai maestri professionisti e intonato dalla solista ex alunna della Campolieti, introduce la coinvolgente marcia di Radetzky scatenando il plateale accompagnamento di tutti a ritmo di battito di mani confermando che la musica è per tutti.

L’educazione al bello, al centro del percorso musicale svolto all’interno del “Progetto di strumento musicale”, da tanti anni fiore all’occhiello della Scuola, ha raggiunto il suo scopo.

Pianoforte, violino, clarinetto e percussioni, suonati dai bambini hanno creato l’armonia perfetta che unisce tutti, grandi e piccini.

«Solo sette note sono riuscite a cambiare la vita di tantissime persone nel corso della Storia» - ha introdotto la Coordinatrice Didattica Antonella Dirella - i bambini della Campolieti oggi hanno incarnato queste parole.

Un tale successo sprona al continuo seminare pedagogico di cui oggi la Scuola Campolieti è diventata testimone.