Dopo 40 anni in pensione il brigadiere Massimo Panarese

CAMPOMARINO. Massimo Panarese, Brigadiere dei Carabinieri, in pensione.

Con quasi 40 anni di onorato servizio, ieri ha lasciato l’operatività, dopo aver trascorso gli ultimi 28 anni presso la caserma dei Carabinieri in corso Marconi. Allievo carabiniere nell’anno accademico 1978, iniziò il servizio a Seveso nel 1979.

Poi quattro anni in sevizio a Cermenate (Como), nel gruppo operativo delle volanti.

Dal 1983 al 1990 a Pescara ed infine gli ultimi 28 anni qui con noi dove si è distinto per capacità professionali e doti umane che sono state unanimemente apprezzate dalle autorità locali, dalla cittadinanza, dai superiori e dai colleghi.

E’ certamente stato un Carabiniere che si è speso affinchè sicurezza, verità e giustizia trionfassero.

Grande emozione di tutta la famiglia Panarese che ha festeggiato il raggiungimento della meritata pensione. Auguri Massimo.