Amministrazione, terreni e... mazzette: Donato D'Ambrosio promette i botti in piazza

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L’amministrazione D’Ambrosio al traguardo dei 4 anni di mandato, ormai. E come ogni anno sin qui, il sindaco scende in piazza con la sua maggioranza per incontrare la cittadinanza.

Questa volta avviene in un contesto politico molto particolare, sia per le vicine elezioni politiche e regionali che hanno mutato i vecchi equilibri, sia per l’esito della candidatura degli amministratori di maggioranza avuto il 22 aprile, anche per il primo cittadino e perché l’anno prossimo si torna al voto. Appuntamento domenica alle 11.30 in piazza Marconi. «Parleremo di attività amministrativa, terreni, del dopo di noi, di mazzette, divertimento assicurato», promette scintille e divertimento (sue definizioni) il sindaco Donato D’Ambrosio.