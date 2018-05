Erbe aromatiche e... benefiche coi volontari dell'Aism

TERMOLI. Prima giornata sul Corso nazionale sabato 26 maggio per i volontari dell’associazione Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sarà in piazza con ‘Le erbe aromatiche di Aism’. L’evento nazionale è evento dedicato interamente alla ricerca scientifica, e si pone in linea con altri eventi già noti come ‘La Gardenia di Aism’ (marzo) e ‘La Mela di Aism’ (ottobre).

In quest’occasione, migliaia di piazze di tutta Italia si riempiranno con i profumi delle erbe aromatiche che utilizziamo tutti i giorni in cucina: rosmarino, menta e salvia che saranno distribuite in cambio di una donazione. Tanti contributi che, messi insieme, possono dare una spinta decisiva alla ricerca contro la sclerosi multipla. Dalle 9 alle 19 di domenica il banchetto dell’Aism saranno ancora in piazza Vittorio Veneto.