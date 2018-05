Turbo, il cane "viaggiatore" torna a casa

Venafro - Turbo, il cagnolino che da Venafro era salito sul treno in direzione Roma e finito poi nel canile La Muratella, è stato adottato.

Oggi è uscito dalla struttura ed è stato riportato in Molise dove ha trovato una nuova famiglia, una nuova casa e anche una nuova compagna. Una storia, quella del cane 'viaggiatore', che aveva commosso animalisti e non. In molti si erano prodigati perché il cagnolino tornasse in libertà.

La storia a lieto fine è stata resa nota dall'Oipa.

I volontari dell'associazione sono andati personalmente a Roma a recuperare il cane. In un post l'organizzazione ha voluto ringraziare "Anna, Francesca, Giovanna, Barbara, il personale del canile la Muratella di Roma per la cordiale collaborazione e a tutti quelli che si sono preoccupati in queste settimane per la sorte di Turbo".