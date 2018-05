CASACALENDA. Si è concluso giovedì 24 maggio il Campionato provinciale di serie B della F.i.Dart, il torneo di freccette che ha visto sette squadre affrontarsi dal mese di marzo.

Nel girone erano presenti anche le uniche due squadre molisane di serie A che, non avendo altre avversarie in Molise per disputare un campionato a loro riservato, si sono tenute in forma mettendo a dura prova le compagini del girone cadetto.

A Casacalenda, al Bar Kalena, la gara tra i locali «Morgana» ed una delle due squadre di serie A, i «Panzer» di Termoli.

La serata, come di abitudine, è iniziata alle 20.30 con il cosiddetto «terzo tempo», un momento conviviale nel quale la squadra ospitante offre la cena agli avversari ed ai tifosi presenti. Subito dopo aver degustato le prelibatezze preparate dalla signora Franca del Bar Kalena, la sfida è entrata nel vivo e sui due totem sono cominciate a piantarsi freccette.

Il gioco è quello del 501. Vince il set chi, partendo da 501 appunto, riesce ad arrivare per primo a zero sottraendo al punteggio iniziale quello che si ottiene mettendo a segno le tre freccette a disposizione per ogni tiro. La partita si vince al meglio dei tre set ed ogni giocatore deve affrontare tutti i giocatori avversari.

Nulla da fare per i Morgana del Bar Kalena che si sono arresi ai Panzer termolesi con il punteggio di 1 a 4.

La fase finale del Campionato Provinciale si sta svolgendo a Termoli, presso Le Dune Beach (lungomare nord), dal 25 al 27 maggio.