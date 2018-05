Una Tetras rugby più pimpante che mai si è aggiudicata la seconda tappa della Coppa Frentana di rugby, manifestazione riservata alle categorie under 10 e under 12, nata da un’idea dalle tre società Molise Dolphins Rugby, Tetras Rugby e Atessa Rugbyche si sta rivelando una grande occasione di crescita e di confronto per i bambini e per le stesse compagini dell’area frentana.

Dopo la prima tappa ospitata in Molise venerdì 18 maggio con le partite disputate a Termoli, sul campo di Difesa Grande, giovedì 24 maggio ad Atessa è andata in scena la seconda giornata di gare.

Anche in questo caso grande entusiasmo da parte dei presenti e partite caratterizzate da una buona dose di agonismo e più in generale tanta allegria e voglia di divertisti per i piccoli rugbisti delle tre formazioni.

Sul campo ha trionfato la Tetras che ha sconfitto per 10-2 i Dolphins e per 6-5l’Atessa in un match molto combattuto. Nella terza gara i padroni di casa hanno superato i molisani per 6-1.

La classifica generale della Coppa Frentana vede sempreGiovedì 31 maggio a Vasto la terza tappa della prima edizione del torneo. Lasi terrà invece in Molise e precisamente al “Marchesi Battiloro” di Petacciato alle 18 di domenica 10 giugno