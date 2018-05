CAMPOBASSO. Lorena Ziccardi si conferma anche nel paraciclismo come una delle migliori atlete del nostro Paese. A Francavilla al Mare, nello scorso fine settimana, la portacolori della società della Maniga Paracycling Team Campobasso, infatti, ha bissato la vittoria della maglia tricolore nella crono conquistata lo scorso anno. “Sono oltremodo contenta della mia vittoria e soprattutto della mia prestazione. Rispetto agli allenamenti sono riuscita ad abbassare ulteriormente il mio personale e a gareggiare meglio. Sto comprendendo man mano che vado avanti in questa disciplina sportiva che solo l’allenamento, il duro allenamento, ripaga e solo grazie ad esso si possono raggiungere traguardi ragguardevoli come quelli conquistati a Francavilla al Mare. Sono conscia che devo lavorare ancora alacremente per poter arrivare ai livelli delle mie dirette avversarie europee e mondiali, ma sono sicura di riuscire a raggiungere in pieno gli obiettivi che mi sono posta insieme a Luca Pizzi. La grinta e la caparbietà non mi mancano – ha rimarcato Lorena Ziccardi –“. Ma le soddisfazione per la Maniga non finiscono qui. Altri due importanti affermazioni sono giunte dal settore maschile. Michele Piacquadio è riuscito a conquistare il titolo di vice Campione d’Italia, mentre Domenico Fantoni è giunto ad un soffio dal podio finale tagliando il traguardo al quarto posto.