Ufficio scolastico del Molise, è Maria Luisa Forte il nuovo provveditore

CAMPOBASSO. È Maria Luisa Forte il nuovo Dirigente dell’Ambito Territoriale della Provincia di Campobasso (Provveditore) per l’Ufficio Scolastico del Molise. Il nuovo Provveditore (che prende il posto del Dirigente ATP Giuseppe Colombo) ha firmato in mattinata il contratto al Ministero dell’Istruzione e già da oggi prenderà servizio attivo nella sede centrale dell’USR in via Garibaldi a Campobasso. Classe 1963, Maria Luisa Forte ha ricoperto il ruolo di Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Pertini - Montini - Cuoco” di Campobasso ed è attualmente vice presidente della “Fondazione Demos”, che si occupa dell’organizzazione dell’ITS (Istituto Tecnico Superiore del Molise). È impegnata da alcuni anni anche in progetti scolastici sul tema dell’Inclusione e dell’Alternanza scuola-lavoro, come Referente per l’Usr Molise.

Il nuovo Provveditore affiancherà l’attuale Dir. regionale dell’USR, Anna Paola Sabatini, in tutte le attività di governance e organizzazione del settore dell’Istruzione in Molise. «Siamo molto contenti di questa scelta - ha detto proprio Anna Paola Sabatini - Maria Luisa Forte è una persona competente, dal grande senso di responsabilità e piena di entusiasmo e positività. Doti che sicuramente arricchiranno la nostra squadra e la qualità del nostro lavoro, al servizio della Comunità scolastica regionale e dell’intero territorio. Al nuovo Provveditore vanno i miei auguri e complimenti personali e quelli di tutta la comunità scolastica molisana».

«È un onore per me ricevere questo incarico – ha commentato Maria Luisa Forte - Sento sulle mie spalle un grande senso di responsabilità. Ce la metterò tutta per svolgere al massimo questo compito così importante e prestigioso. Sono sicura che potrò contare sin da subito su grandi professionalità e spirito di collaborazione da parte di tutto lo staff dell’Usr e del mondo della scuola, oltre che sulla guida sapiente del Direttore regionale Anna Paola Sabatini.»