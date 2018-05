Marina di Montenero, ripristino della raccolta di prossimità dei rifiuti

MONTENERO DI BISACCIA. La società Tekneko comunica che a partire da mercoledì 30 maggio sarà ripristinato il servizio della «raccolta di prossimità» dei rifiuti presso la Marina di Montenero di Bisaccia.

Nei prossimi giorni, inoltre, l'Amministrazione comunale attiverà i controlli ambientali sul territorio, al fine di verificare il corretto conferimento da parte degli utenti e per scongiurare l'eventuale fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti in aree non idonee.