Quinto posto all'Elba per il driver molisano Giuseppe Testa

Elba - Ne ha di motivi il giovane driver Ford Racing Giuseppe Testa per sorridere dopo la conclusione del 51° Rally Isola d'Elba, quarto round del Campionato Italiano Rally 2018. L'alfiere della scuderia Gass Racing con alle note il sammarinese Massimo Bizzocchi ha condotto una gara particolarmente veloce, dribblando tutte le insidie di quegli asfalti che già lo scorso anno lo avevano visto debuttare con una Fiesta WRC.



Dopo un inizio di gara che ha creato non poche difficoltà a tutti i migliori protagonisti, Testa ha gestito in modo ottimale la Fiesta R5 fornita dal team D'Ambra, conquistando la top five finale, ottenuta dopo sole tre gare nella classe regina. Con una guida efficace ma spesso spettacolare, Giuseppe Testa ha scalato la classifica nella seconda giornata di gara, riparando alle sbavature iniziali.



La gara che si presentava con un percorso modificato rispetto allo scorso anno ha offerto a tutto lo staff importanti responsi tecnici su cui continuare a lavorare per ottenere piazzamenti sempre migliori. Alle porte una nuova importante sfida attende il driver molisano, il 46° Rally di San Marino, la prima gara su terra di questo CIR 2018 che segnerà anche il debutto sul fondo sterrato con una R5 per Giuseppe Testa.

Appuntamento dunque per il 28-30 giugno, l'ultima gara prima della pausa estiva per poi dare tutto nel finale.