Soa:« continueremo a dire no»

TERMOLI.Molto critico e sfiduciato il comunicato di Soa soprattutto per quanto concerne il nuovo piano industriale che a Giugno verrà annunciato da Fca.

«Le critiche sono soprattutto su di un tipo di gestione dell’azienda che secondo loro ha puntato sulla riduzione dei diritti dei lavoratori che ha fatto da apripista alla famosa riforma del lavoro emanata dal governo Renzi e denominata jobs-act.

La situazione ad oggi vede Cassa integrazione da nord a sud , contratti di solidarietà, mobilita' di lavoratori da uno stabilimento all'altro, limitazioni dei diritti sindacali, turnazioni di lavoro miste con le produzioni anche a 20 compresi sabato e domenica, riduzione delle pause figlie di un contratto di lavoro che è stato l'apripista alle riforme statali stesse in peggio come il jobs act, gli accordi e i protocolli per indebolire e sbeffeggiare il sindacato più' che partecipativo e messo in un gioco di corporativismo di fatto, complice e parte attiva nei fondi pensioni e nel welfare aziendale con una miriade di gruppi e gruppetti finanziari che fanno da cornice alla situazione generale, basta notare che Alfredo Altavilla attuale coo di Fca Emea responsabile dei mercati Europa, Africa e Medio Oriente e' nell'elenco che il fondo americano Eliott ha presentato per il rinnovo del consiglio d'amministrazione di Telecom».

Per protesta anche in questo fine settimana viene riproposto lo sciopero sul fine settimane come era stato strutturato in precedenza.

Soa

Sindacato operai autorganizzati

Aderenti della Fca di Termoli

FLMUNITI CUB FCA TERMOLI