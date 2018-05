Una bottiglia per raccontarci, i ragazzi dell'I.p.s.a.r nei vigneti del territorio

RICCIA. Il giorno 30 maggio, a partire dalle ore 10, presso l’aula magna dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Riccia, sito in C.da Cacciamurata snc, si terrà l’evento “Riccioto: una bottiglia per raccontarci”: presentazione del progetto di alternanza scuola lavoro e IeFP sviluppato dall'istituto con la collaborazione di E. Venditti e L. Cirucci della Cantina Valtappino di Campobasso. Le bottiglie di vino Riccioto bianco e rosso - realizzate con le uve del vigneto dell’azienda agraria dell’I.p.s.a.r e trasformate dalla cantina Valtappino – saranno valorizzate durante l’evento dallo show cooking dell’agrichef Maria Antonietta Moffa, che utilizzerà il Riccioto per la preparazione di due piatti cucinati con prodotti del territorio e dall’avvicinamento alla degustazione del vino curato dal Prof. A. Paolucci, docente I.p.s.a.r e sommelier Ais.