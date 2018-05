Michele Durante: piena solidarietà a Mattarella

CAMPOBASSO. In una nota, Michele Durante, presidente del Consiglio comunale di Campobasso, esprime solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Voglio esprimere la mia piena solidarietà, personale ed istituzionale, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, messo nel mirino da due partiti nelle ultime ore senza alcun rispetto per il ruolo che ricopre ed esercita in una democrazia parlamentare". Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale di Campobasso ed esponente di Liberi e Uguali, Michele Durante.

«Di Maio e Salvini, che si sono alleati dopo le elezioni del 4 marzo e non prima - ha ricordato - hanno firmato un contratto di governo con a capo un tecnico che doveva rispondere a loro contraddicendo quindi i principi di democrazia parlamentare e avallando quelli della peggior partitocrazia possibile che impone la sua linea in contrasto con i principi costituzionali. Quella Costituzione - ha concluso il presidente Durante - che gli stessi esponenti di Lega, Cinque Stelle ed altri partiti dicono di voler difendere e poi ne fanno scempio con dichiarazioni e comportamenti che nulla hanno di rispetto istituzionale, politico e civile»