Quattro mesi senza retribuzione, stato di agitazione per i lavoratori di una ditta edile

Castelpetroso - Da ieri 28 maggio è stato proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti della ditta De Francesco Costruzioni sas di Castelpetroso per il mancato pagamento di oltre 4 mensilità.

Le Organizzazioni Sindacali, rappresentate da Angelo La Bella della Filca CISL e Lillina Brunetti della Fillea CGIL, condividono e sostengono pienamente le ragioni e la protesta iniziata davanti alla sede della ditta, che continuerà ad oltranza sino alla risoluzione del problema.

"Tale protesta - spiega La Bella - è proporzionata all’irresponsabilità e alla superficialità dimostrata e praticata dalla De Francesco Costruzioni per non aver saputo dare la giusta soluzione alla vertenza, corresponsabili di non aver corrisposto per come dovuto i salari e consapevoli di aver messo in ulteriore difficoltà i lavoratori e le rispettive famiglie, nonostante tutti gli operai hanno sempre lavorato continuamente e responsabilmente garantendo il buon andamento dei lavori nei cantieri pubblici situati nei Comuni di Rionero Sannitico, Agnone, Ururi e San Giuliano di Puglia".

A seguito della protesta in corso, le Organizzazioni Sindacali fanno sapere che senza un riscontro positivo dalla De Francesco saranno costrette a chiedere un tavolo presso le Prefetture di Isernia e Campobasso.