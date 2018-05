All'alba di giovedì 31 maggio il pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie

TERMOLI. A conclusione del mese mariano, entra nel vivo la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria presso il Santuario Madonna delle Grazie. Domani, giovedì 31 Maggio, alle ore 5.30 si inizierà con la recita del santo rosario e alle 6:00 ci sarà l’accoglienza dei pellegrini, parrocchiani che possono aggregarsi liberamente e raggiungere in peregrinatio il Santuario per partecipare alla Santa Messa dell’aurora al termine della quale si condividerà la colazione insieme. In serata alle ore 18:00, Solenne Celebrazione Eucaristica con l’Offerta dell’Olio a Maria e Dono del Sacro Manto, a seguire Processione del Quadro della Madonna per le seguenti vie: via Madonna delle Grazie, via Asia, via India, via Cina, via Panama, via Alcide De Gasperi, via Martiri della Resistenza. La programmazione sarà arricchita alle ore 21:00 dalla partecipazione musicale dell’associazione Culturale “Punto di Valore” e concomitante consegna del riconoscimento “Premio Mamma 2018”.