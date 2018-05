Analisi tematica sull'opera di francesco Jovine, presentato libro sullo scrittore molisano

CAMPOBASSO. La sala multimediale della memoria e della storia in Via Francesco di Sales 5 – una delle più autorevoli della Capitale – ha ricollocato ieri Francesco Jovine, in primo piano, nella parabola neorealistica letteraria.

Platea strapiena di letterati, esponenti della Federazione italiana scrittori e figure culturali venute anche da Guardialfiera.

Margherita di Fiore, scrittrice originaria di Rocchetta al Volturo, inserita a Roma e specializzata in psicologia clinica, presenta il suo ultimo libro: “Analisi tematica sull’opera di Francesco Jovine” . L’iniziativa è sostenuta dall’Assessorato alla crescita culturale della Città di Roma.

E’ recuperata la problematica storica e sentimentale del romanziere di Guardalfiera e – tra toni favolosi e nostalgici – il fondo genuino delle plebi contadine e l’uomo, con le sue storie da cui parte tutto ed a cui tutto fa ritorno.

A disquisire: Giorgio Fidelbo, Presidente di Settore presso la Corte di Cassazione e Leombruno, responsabile della Fondazione Mario Luzi.