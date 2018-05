Giro d'Italia amatori, emessa ordinanza per divieti di sosta e transito a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. in una nota, il comune di Montenero di Bisaccia informa la cittadinanza che in occasione delle gare ciclistiche del Giro d'Italia Amatori, che si terranno nei giorni 1, 2 e 3 giugno 2018, è stata emessa un'Ordinanza di divieto di sosta e transito su alcune strade del centro cittadino, articolata secondo i seguenti orari:

per il giorno venerdì 01 giugno 2018, il divieto di sosta è dalle ore 12.00 alle ore 20.00 in via Madonna di Bisaccia dal numero 1 al numero 15 e numeri 2 e 4, in via Filippo Massangioli, in via Valentina dalla rotonda fino al numero1 e in Piazza della Libertà;

per il giorno sabato 02 giugno 2018, il divieto di sosta è dalle ore 7.00 alle ore 20.00 in via Madonna di Bisaccia dal numero 1 al numero 15 e numeri 2 e 4, in via Filippo Massangioli, in via Valentina dalla rotonda fino al numero 1 e in Piazza della Libertà;

per il giorno domenica 03 giugno 2018, il divieto di sosta è dalle ore 7.00 alle ore 20.00 in via Madonna di Bisaccia dal numero 1 al numero 15 e numeri 2 e 4, in via Filippo Massangioli, in via Valentina dalla rotonda fino al numero 1 e in Piazza della Libertà. Si precisa che qualora la manifestazione e le operazioni di rimozione delle strutture dovessero terminare in anticipo rispetto agli orari previsti, i predetti divieti saranno opportunamente rimossi prima delle ore 20.

Si ricorda inoltre che i veicoli potranno transitare solo nel senso di marcia della carovana. Tuttavia durante il passaggio della carovana è fatto divieto assoluto del transito con qualsiasi mezzo.