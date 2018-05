Termoli, al via le iniziative dedicate alla Giornata mondiale del Rifugiato

TERMOLI. Al via da domani, 31 maggio 2018, le iniziative dedicate alla Giornata Mondiale del Rifugiato promosse dal progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) "Rifugio Sicuro" attivato dal Comune di Termoli e gestito dalla Caritas della Diocesi di Termoli- Larino con il Consorzio Aid Italia. Si parte con un ciclo di incontri intitolato 'Narrative Migranti' organizzato in collaborazione con la libreria Fahrenheit di Termoli (via Cina, 34) che ospiterà questi eventi: - giovedì 31 maggio 2018 alle ore 18 presentazione del libro "ll sole splende tutto l'anno a Zarzis" con l'autrice Marta Bellingreri; - venerdì 8 giugno alle 18 presentazione del libro "La frontiera" di Alessandro Leogrande con la professoressa Petronilla Di Giacobbe; - venerdì 22 giugno alle 18 presentazione del libro "Bruciare la frontiera" di Carlo Greppi con il professore Lucio Cassone; - sabato 30 giugno alle 18 "Imbarazzismi. Quotidiani imbarazzi in bianco e nero" con l'autore Kossi Komla-Ebri.

A breve saranno comunicate le altre iniziative dedicate alla Giornata Mondiale del Rifugiato curate in tutta Italia dai progetti territoriali Sprar per condividere una riflessione sulle condizioni di milioni di persone nel mondo in fuga da conflitti e gravi violazioni dei diritti umani ma anche per affrontare il tema dell'accoglienza organizzata sul territorio e sull'integrazione delle persone che fanno parte di questa rete che non può prescindere dalla sensibilità, dal confronto e dalla promozione di una cultura dell'accoglienza. Per celebrare la Giornata, l'UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha lanciato la campagna #WithRefugees che durerà fino al 19 settembre. La campagna ha come obiettivo quello di far conoscere i rifugiati attraverso i loro sogni e le loro speranze: prendersi cura della propria famiglia, avere un lavoro, andare a scuola e avere un posto che si possa chiamare "casa". Come ci ricorda Papa Francesco: "stiamo parlando di esseri umani, ognuno dei quali è portatore di una storia, ha un nome, una identità, un sogno da realizzare: vivere".

La Caritas della Diocesi di Termoli-Larino dal 2011 è l'ente gestore, insieme al Consorzio A.I.D. Italia, del progetto territoriale di accoglienza "Rifugio Sicuro" del Comune di Termoli in partenariato con Ururi e Larino, comuni sul cui territorio insistono le strutture abitative del progetto. Queste giornate sono importanti strumenti di sensibilizzazione sul territorio e di vicinanza ad una tematica che oggi è parte integrante della nostra quotidianità, ma che fa spesso ancora paura e divide le coscienze e l'opinione pubblica