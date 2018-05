PORTOCANNONE. E' prevista per domenica 3 Giugno la gita organizzata dalle famiglie dei piccoli che in maggioranza frequentano la locale scuola dell'infanzia: si partirà in pullman dal paese bassomolisano in mattinata per raggiungere le campagne dell'alto Molise, e per tutta la giornata saranno immersi nella scoperta della natura presso la fattoria «Ama green» sita nell'agro di Agnone. Approcciare alla natura in maniera divertente e stimolante per favorirne l’apprezzamento ed il rispetto,comprendere l’importanza del rispetto ambientale. Non mancherà anche per i familiari delle passeggiate conoscitive sulle erbe spontanee con l'immancabile momento conviviale della scampagnata comunitaria. In serata è previsto il rientro .Queste iniziative di certo fanno bene allo spirito ai valori dell'amicizia e del bene comune.