Amministrative Guglionesi, per il M5S si riparte dal turismo

GUGLIONESI. Il secondo punto programmatico del Movimento 5 Stelle, in vista delle elezioni ammistrative che si terranno a Guglionesi il 10 giugno, è incentrato sulla cultura e sul turismo. Lo spiega così la candidata alla carica di sindaco Giuliana Senese: «Guglionesi ha la fortuna di essere in una posizione strategica e di godere di un paesaggio che spazia dal mare alla montagna passando per le dolci vallate che la circoscrivono, quindi si caratterizza per una serie di aspetti importanti dal punto di vista economico, turistico e culturale. La nostra ricchezza, quindi, è il nostro territorio variegato, ricco di bellezze naturali: la collina, la campagna, il borgo e le sue tradizioni, la sua cultura. Il nostro obbiettivo è quello di promuovere turismo attraverso un processo di valorizzazione che sia in grado di attrarre visitatori e allo stesso tempo di rafforzare il sentimento di appartenenza che caratterizza la nostra comunità. Un turismo che non sia superficiale ma che abbia un ruolo strategico per lo sviluppo economico di Guglionesi.

Abbiamo studiato, quindi, un piano strategico di sviluppo e valorizzazione turistica di lungo periodo che abbia chiari obbiettivi:

1. VALORIZZARE IL PAESAGGIO mediante il turismo attivo. La vacanza ‘attiva’ può accontentare attitudini e gusti dei turisti di ogni età. Con la collaborazione delle associazioni sportive presenti, organizzeremo eventi incentrati su cicloturismo, footing e jogging, utilizzando non solo percorsi nuovi ma anche quello, segnato da secoli, dal tratturo L’Aquila-Foggia, oggi candidato a divenire patrimonio dell’umanità dall’Unesco. programmeremo visite guidate alle già famose grotte del Colle Bianco;

2. VALORIZZARE LA CULTURA MATERIALE ED IMMATERIALE. Predisporremo una collaborazione con l’Università per riuscire a creare percorsi storico-artistici, culturali ed enogastronomici nel borgo. L’idea è quella di promuovere la cultura locale e renderla conoscibile. Come detto, poi, dobbiamo valorizzare la cultura immateriale. Non possiamo e non dobbiamo disperdere il nostro dialetto. Per questo lo tuteleremo anche grazie all’aiuto compagnia teatrale di Guglionesi che già si adopera per tenerlo in vita.

3. VALORIZZARE LA CULTURA ENOGASTRONOMICA LOCALE. La cultura tradizionale guglionesana è ricca di piatti tipici tramandati nel tempo e dal sapore rustico inconfondibile, prodotti provenienti dalla terra alla base di una tradizione culinaria che merita uno studio attento e certosino per riuscire ad abbinare piatti a ricorrenze e tradizioni. In quest’ottica, in collaborazione con i ristoratori locali, organizzeremo eventi enogastronomici con cui riscoprire i sapori perduti e valorizzare i prodotti tipici della zona.

4. VALORIZZARE E PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE ed il turismo rurale utilizzando strutture già esistenti, da ristrutturare e adibire a B&B, alberghi diffusi, agriturismi.

5. VALORIZZARE E PROMUOVERE IL TURISMO RURALE attraverso, ad esempio, il progetto di promozione del patrimonio artistico e culturale del comune di Guglionesi ‘Festival per Manente’, incentrato sulla figura del compositore direttore fondatore della Banda della Guardia di Finanza, il Maestro Giuseppe Manente, nostro concittadino illustre, pur essendo nato a Morcone (Bn). Alla sua attività dedicheremo una serie di iniziative: convegni, mostre fotografiche e documentali, concorsi. Un festival itinerante che valorizzi tutte le piazze del centro storico. La nostra idea è quella di collaborare assiduamente con Proloco, associazioni, comitati festa, circoli ricreativi anche per concerti, sagre ed eventi sempre itineranti senza dimenticare il teatro comunale che deve garantire una programmazione di spessore artistico. Con questo progetto potremmo anche recuperare strutture per ospitare gruppi musicali, folkloristici, sportivi, organizzazioni religiose, bande musicali, artisti di strada, pellegrini.

Guglionesi ha tutto, davvero tutto, per rinascere (anche) dal punto di vista culturale».