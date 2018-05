Suor Marzia: «Riflessione mariana dedicata agli operai della Fca»

TERMOLI. «Guarda la stella, invoca Maria. Seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei non puoi disperare. Se lei ti sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta» (San Bernardo da Chiaravalle).

Questa è una riflessione mariana dedicata agli operai della Fca, da Suor Marzia, una delle «Sorelle Francescane della Carità» di Montefalcone nel Sannio, a cui è affidato il piccolo Santuario di Madonna delle Grazie di Termoli.

«Carissimi operai Fca,

in questi giorni di festa in onore della Madonna delle Grazie, abbiamo voluto raggiungere ogni ambiente di vita, di accoglienza, di sofferenza, di lavoro della nostra Termoli, per portarvi l'abbraccio di questa Madre tenerissima.

Non sentitevi mai soli nelle lunghe ore di lavoro, quando lontani da casa e dagli affetti familiari, vi guadagnate da vivere col sudore della fronte.

È con voi la Vergine di Nazareth, esperta di faccende domestiche, profumata di buon pane e di bucato candidissimo.

Nei suoi giorni terreni, accanto al figlio Gesù, Ella seppe abbracciare il lavoro quotidiano tenendo cuore e mente immersi in Dio e nel suo mistero d' amore.

Perciò, ve ne supplico, non abbiate a dimenticare mai una madre sì tenera e amorevole, invocatela alle prime luci dell'alba, pregatela nelle lunghe ore di turno, chiedetele di benedirvi, insieme ai vostri cari, la sera prima del meritato riposo.

E se qualche dolore stringe il vostro cuore, deponetelo con fiducia tra le sue mani benedette.

Nessuna mamma resta sorda al grido del figlio che implora aiuto.

Vi raggiunga la nostra preghiera e il nostro affetto, per tutti e per ciascuno. Amate Maria e il figlio Gesù.

Vi aspettiamo ai piedi della Madonna delle Grazie per la solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Monsignor De Luca, giovedì 31 Maggio alle 18.

Portate il nostro saluto ai vostri cari e un bacio ai vostri bambini».