Si sfascia l’asse tra amministrazione comunale e Pro loco a Petacciato.

PETACCIATO. E’ quanto emerge da una nota del direttivo dell’associazione di promozione territoriale.

«Con rammarico, ci vediamo costretti a ricorrere ai mezzi stampa per dare risposta alla cittadinanza e ai tanti che in questi giorni ci hanno chiesto informazioni relative all’organizzazione del Calendario Estivo 2018.

Da tempo si sono diffuse voci insistenti circa lo scioglimento della Proloco, voci che smentiamo pubblicamente. Detto questo sono doverose delle precisazioni per rispetto dei cittadini e affinché ciascuno a partire dalle Istituzioni riacquisisca il proprio ruolo.

Nella fattispecie quello della Proloco è di essere la prima Associazione di Promozione Turistica del nostro territorio.

Il Direttivo eletto nel 2016 insieme ai volontari tesserati e non, ha dato una nuova linfa alla Proloco di Petacciato, una solida struttura che ha richiesto grandi sacrifici in termini di tempo, di impegno e di energie perché l’Associazione che è apolitica e apartitica, non subisse l’avvicendarsi delle Giunte Comunali e fosse libera e scevra da condizionamenti esterni.

Purtroppo la difficoltà, come succede un po’ ovunque, è trovare persone che collaborino attivamente ma da qui a dare la Proloco per morta è davvero un po’ troppo.

La stessa è riconosciuta nell’Albo Regionale, affiliata all’Unpli e ha ospitato ed è stata invitata ad incontri di promozione turistica del territorio Regionale e Nazionale.

Ha avuto riconoscimenti e attestati di merito come il premio ricevuto al Campidoglio dagli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Cuoco” per il progetto “Salva la tua lingua” locale preceduto da un video meraviglioso che presentava Petacciato e le sue bellezze ad una attenta platea proveniente da tutta Italia.

Molti i turisti che contattano la Proloco tramite il rinnovato sito e la pagina Facebook. Abbiamo gestito per due anni gli eventi estivi di Petacciato e anche quelli natalizi, tutti ricorderanno il Babbo Natale che accoglieva i bambini in braccio sotto l’albero. Abbiamo promosso le tradizioni locali quali il “Sant’Antonio “e “Petacciato in Versi”.

Il “Betavium Festival” è di nostra completa ideazione senza contare le diverse iniziative di carattere culturale e la collaborazione per la festa patronale di San Rocco.

Abbiamo dato finalmente voce a tutte le Associazioni e ci siamo posti come punto di riferimento e di raccordo senza tagliare fuori nessuno, dando la massima disponibilità a tutti nel pubblicizzare ogni manifestazione mossi solo dal forte desiderio di vedere finalmente concretizzarsi le grandi potenzialità del nostro paese.

Non siamo mai stati ostili verso nessuno, anzi, ci siamo caricati eventi anche di singoli cittadini che avevano idee buone, li abbiamo fatti nostri, certo non saremo stati perfetti, avremo sbagliato qualcosa o non accontentato tutti, ma vi assicuriamo che l’impegno è stato sempre massimo.

L’anno scorso al subentro della nuova Giunta comunale senza riserve consegnammo il calendario estivo che avevamo già definito prima delle elezioni, chiunque avesse vinto per noi, non faceva alcuna differenza.

Oggi non inaspettatamente la Giunta Comunale ha deciso di affidare la gestione dell’estate a terzi.

Evidentemente viene da pensare che l’anno scorso non aveva alternative.

Il nostro non è un processo alle intenzioni ma ci chiediamo come mai un’associazione, tale Betavium, tra l’altro nata da poco, si sostituisce alla Proloco permettendosi di invitarla, via whatsapp, ad un incontro per inserire eventuali manifestazioni nel calendario estivo.

I terzi di cui il Comune parla sono quindi l’Associazione Betavium? Perchè loro e non altre associazioni presenti da tempo sul territorio?

Non abbiamo trovato atti ufficiali in merito, non ci sono bandi pubblici ai quali possano partecipare tutte le associazioni del paese eventualmente interessate.Eppure qualcuno, di cui non facciamo il nome e che fa parte di questa “Betavium” da tempo raccoglie fondi per la gestione del calendario estivo.

Davvero un curioso pasticcio… diremo un rebus… o un mistero non troppo misterioso.

Di sicuro sarebbe stato più di buon senso caldeggiare il tesseramento di tutta la Betavium in Proloco e collaborare come più volte richiesto da noi, anziché metterci poco elegantemente da parte.

E’infatti palese l’esclusione della Proloco da ogni collaborazione con il Comune.

Veniamo coinvolti solo per la gestione dell’info-point ed anche lì in netto ritardo rispetto alle nostre richieste di inizio anno.

L’idea infatti era quella di coinvolgere studenti petacciatesi frequentanti scuole superiori, stringendo accordi istituzionali di alternanza scuola/lavoro.

Adesso i tempi sono strettissimi tali da ridurre drasticamente le tante opportunità e risorse che avremmo potuto sfruttare con lungo termine.

Non ci rimane un progetto a che calendarizzare, nei prossimi giorni, alcune nostre iniziative con l’aiuto delle attività e delle associazioni che già ci hanno dato la loro disponibilità. Continueremo nella promozione degli eventi e del territoriotutelando però la nostra immagine e quella del paese tramite gli enti preposti al controllo».