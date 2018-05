Nuova iniziativa dell’associazione PietrAngolare: «Cammino del senso»

SAN FELICE DEL MOLISE. Si intitola «Cammino del senso» ed è un'iniziativa promossa dall'associazione PietrAngolare della Diocesi di Termoli-Larino impegnata nella promozione e nello sviluppo del territorio

Un'opportunità che si può cogliere sabato 2 maggio in una delle zone più belle del Basso Molise in un suggestivo scenario naturale.

Si tratta della Madonna del Castello, santuario di recente ristrutturato e punto di riferimento per tanti pellegrini e devoti in territorio di San Felice del Molise.

L'obiettivo dell'associazione è quello di coinvolgere tanti giovani e non solo.

«Il 2 giugno – spiegano gli organizzatori - ripercorreremo la storia di questo luogo sacro per recuperare il tempo che perdiamo correndo. Cammineremo su orme antiche di fede con la speranza che si realizzi un sogno o per ricercare quello perduto. Il vero senso di chi si mette in cammino è quello di lasciarsi guidare da qualcuno.

Ecco la sfida! Non sarà mai in viaggio chi si muove solo nei confini della propria immaginazione e delle sue attese. Mettersi in cammino significa invece abbattere i limiti del nostro io per lasciarsi sorprendere dall'altro.

PietrAngolare propone questa breve esperienza come metafora del più lungo e articolato percorso che ciascuno è chiamato a compiere nella propria vita».

La partenza è prevista per le 06:30 dalla Chiesa San Felice Papà di san Felice del Molise.

Arrivo previsto per le 10, visita della Chiesa e del luogo, messa alle 11 e partenza alle 13.

Informazioni pratiche: distanza percorsa: circa tre chilometri; il cammino si svolgerà su strada asfaltata, per un totale di circa due ore con alcuni tratti in salita.

È consigliato indossare un abbigliamento pratico: scarpe comode, cappello, crema solare ed una piccola borraccia sono consigliati.

All'arrivo troverete un'area attrezzata anche con servizi igienici. Si consiglia un pranzo a sacco. Vi aspettiamo per camminare insieme a noi!».