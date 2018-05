Fanelli: «presentiamoci al mondo come un popolo unito nello spirito della Repubblica»

CAMPOBASSO. Dimenticare il sacrificio di coloro che diedero la vita per l’Italia libera ed unita, fomentare le divisioni sociali, strumentalizzare le contingenze politiche del momento, non fa bene alla nostra Nazione, non fa bene al nostro futuro di italiani e di europei.

Non solo agli indicatori economici. Per questo mi permetto di invitare al rispetto della Festa della Repubblica tutti i rappresentanti delle istituzioni, dei partiti e dei movimenti.

Mi riferisco, in particolare, a esponenti delle istituzioni regionali che qualche giorno fa hanno annunciato la loro assenza agli appuntamenti istituzionali del 2 Giugno.

Non vogliamo alimentare polemiche, ma soltanto rilanciare il valore profondo di questa importante ricorrenza, per evitare che la nostra regione, per bocca di isolati esponenti delle istituzioni, si senta un po' meno parte della Repubblica italiana.

Ritroviamo, dunque, le ragioni della pace sociale, dell’impegno istituzionale, dell’orgoglio per la nostra grande Patria, del coraggio di fronteggiare e opporci ai nuovi aneliti nazionalisti e antieuropei. Tifare per Italia e non abbassare la testa di fronte agli altri partner europei non significa mettere in discussione l’appartenenza all’Unione Europea e alla moneta unica. Festeggiamo tutto questo domenica prossima.

E intanto domani, con questo spirito, saremo in piazza a Roma e Milano. Come esponenti istituzionali del PD e come militanti che richiamano i valori della Costituzione e della democrazia.

Non contro qualcuno, ma per riaffermare i diritti di tutti gli italiani a vivere in uno Stato che non dimentica la sua storia e non disperde i propri valori repubblicani.

Insieme a noi, i Presidenti delle Province e altri amministratori e simpatizzanti. Alle 17 a piazza Santissimi Apostoli a Roma.

Soprattutto, il 2 Giugno, presentiamoci al mondo come un popolo unito nello spirito della Repubblica, che non ha smesso, giorno dopo giorno dal 1946, di costruire il proprio futuro fondato sulla democrazia, la libertà, la giustizia.

Auguri Italia! Auguri Repubblica!

Queste le parole del Consigliere del Pd Micaela Fanelli.