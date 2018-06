Unimol ancora protagonista sul tema del miglioramento dei conti pubbblici

CAMPOBASSO. Addio a Legge di stabilità, clausole salvaguardia, meccanismi di controllo della spesa pubblica, aspetti e principi a sostegno delle amministrazioni centrali e territoriali del Paese furono gli elementi chiave di discussione affrontati all’UniMol nel convegno del 2016, una iniziativa di spiccato livello scientifico e con autorevolissimi esponenti del mondo accademico, istituzionale ed economico.

Ad ottobre del 2017, al Parlamento Italiano, è la volta della presentazione dei risultati di una ricerca curata dal prof. Francesco Capalbo sui rapporti tra contabilità economico-patrimoniale (accrual accounting) e la qualità dei bilanci dei comuni Italiani dopo la riforma introdotta dal D.lgs 118/2011.

E dunque UniMol, è di nuovo in prima linea sul tema del miglioramento della qualità dei conti pubblici.

Oggi, infatti, venerdì 1 giugno 2018, alle ore 11.00 nella sede della Università Bocconi di Milano, il prof. Francesco Capalbo, ordinario UniMol di economia aziendale e delegato del Rettore al bilancio, presiederà una tavola rotonda sul tema delle regole contabili in ambito pubblico (Round Table on International and European Public Sector Accounting Standard)

Il prof. Capalbo, che è uno dei 18 membri che compongo il Board che stabilisce le regole contabili per tutte le pubbliche amministrazioni del mondo (www.ipsasb.org), ha organizzato l’evento assieme alla collega Ileana Steccolini della University of Newcastle di Londra, ed è riuscito a mettere assieme un panel di assoluto rilievo che vede, tra gli altri, la partecipazione dell’onorevole Ingeborg Graessle, Presidente della commissione controllo e Budget del Parlamento Europeo. Parteciperanno inoltre autorevoli rappresentanti delle principali istituzioni contabili di Austria, UK, Germania, Australia.

La tavola rotonda – promossa dalla neo costituita Associazione per la promozione e lo sviluppo dell’Internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti Contabili AICEC,”, presieduta dal dott. Giovanni Gerardo Parente – ha lo scopo di contribuire alla individuazione del miglior assetto possibile da adottare per la ormai indifferibile riforma ed armonizzazione della contabilità pubblica europea. Una contabilità che non solo garantisca piena trasparenza sul modo in cui sono spese le risorse pubbliche ma che soprattutto permetta la verifica della effettiva sostenibilità dei programmi e delle scelte dei singoli governi e la piena comparabilità non solo tra stati membri, ma anche tra le diverse entità all’interno del medesimo Stato.

Per maggiori informazioni http://www. eaacongress.org/r/Round_Table_ Accounting_Standards