Popolo della famiglia: "Sul M5S piena vicinanza ad affermazioni di mons. Bregantini"

Isernia - Il Popolo della Famiglia del Molise esprimere piena solidarietà e vicinanza a Sua Eccellenza Mons. Bregantini per le sue affermazioni riguardo l'incompatibilità dell'ideologia del M5s con i principi non negoziabili della morale cattolica e manifesta il desiderio di incontrare l'arcivescovo nell'arco delle prossime settimane.

Il PdF si pone in modo da raccogliere questa incompatibilità strutturale tra programma pentastellato e dottrina sociale della chiesa e creare le condizioni affinché si ricostituisca un laicato cristiano fedele ai valori antropologici della nostra più nobile tradizione. Inoltre il Popolo della Famiglia traduce in proposte programmatiche concrete l'attenzione a questi valori: reddito di maternità, ticket sanitario per l'aborto soggetto ad attestazione isee, sostegno alle famiglie con disabili, fattore famiglia su piano fiscale, sostegno al Made in Italy quale Made in family con zero tasse e zero burocrazia, introduzione della categoria protetta genitori senza reddito con figli a carico, rotazione degli esercizi commerciali nei giorni festivi.