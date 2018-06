Guglionesi, grande attesa per lo spettacolo dei «Neri per caso»

GUGLIONESI. Neri per Caso stasera a Guglionesi. In occasione della festa del Corpus Domini, stasera 2 giugno alle 21.30 in piazza Largo Garibaldi, ovvero a Castellara, la band di origine salernitana sarà ospite del paese per i festeggiamenti. Lo scorso anno, i sei strumenti "viventi" hanno richiamato quasi duemila persone al porto di Termoli in occasione dello Street Food e delle festività di San Basso con il loro canto a cappella. I cinque salernitani e l’unico napoletano del gruppo hanno saputo animare la piazza con la loro musica fatta soprattutto della loro voce, senza alcun aiuto di strumenti musicali. Oltre a "Le ragazze", brano storico presentato anche a Sanremo nel 1995 con cui hanno vinto la sezioni giovani del Festival, anche "Sentimento Pentimento". E chissà se nel 2018, tra i tanti brani italiani e stranieri già presentati e ri-arrangiati, non ci sarà qualche novità nel loro spettacolo dal vivo.