Amministrative Guglionesi, Senese: necessaria tutela di territorio e risorse naturali

GUGLIONESI. E' ormai agli sgoccioli la campagna elettorale per le elezioni amministrative che si terranno il 10 giugno a Guglionesi: la candidata sindaco Giuliana Senese illustra il terzo punto del programma elettorale del Movimento 5 Stelle: «Un territorio che garantisce l’alternanza di paesaggi naturalistici, apprezzati in ogni luogo, non può che meritare un riconoscimento. In un’ottica di tutela e di valorizzazione del territorio nasce quindi l’esigenza di preservare risorse naturali tra le più importanti del territorio molisano.

Una nuova opportunità per il nostro territorio si ottiene grazie alla sinergia tra agricoltura e turismo. Abbiamo il dovere di preservare la nostra terra, la nostra storia, ma allo stesso tempo di valorizzare le nostre vite, la nostra economia e il nostro futuro. Per fare tutto questo, non si può prescindere dal dotare le nostre attività di mezzi indispensabili per una agricoltura di qualità.

Per questo abbiamo studiato un piano di interventi in tema agricolo individuando diversi ambiti di intervento. Innanzitutto, a Guglionesi l’intento del MoVimento 5 Stelle è quello di farsi portavoce, in collaborazione con gli imprenditori agricoli, dell’ampliamento della rete di irrigazione, fondamentale per il ripopolamento delle nostre campagne con progetti da portare avanti insieme al Consorzio di Bonifica, alla Regione e al Cipe.

Nel nostro progetto rientrano anche l’ampliamento della rete idrica di acqua potabile nelle zone agricole ancora sprovviste e il potenziamento dell’ufficio tecnico con la figura idonea a intercettare contributi regionali ed europei da divulgare agli operatori del settore e di informarli tempestivamente di qualunque altro intervento utile a lenire le sofferenze della categoria come, ad esempio le misure a sostegno per calamità naturali e non solo. Inoltre potenzieremo tutte le attività utili a sviluppare il turismo agricolo nel territorio di Guglionesi con la possibilità di creare piste ciclabili.

Predisporremo una precisa ricognizione per sistemare le strade rurali comunali, con interventi sui canali di scolo. Non solo. Il nostro intento è anche quello di organizzare, in collaborazione con Arsarp Molise (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca) corsi formativi incentrati sulle tecniche da utilizzare la produzione olearia (come corsi di assaggio di olio, corsi di potatura). In quest’ottica saranno organizzati mercatini per promuovere e far conoscere i prodotti tipici locali, pensati anche come momento di confronto fondamentale per gli operatori del settore.

Il nostro piano per una Guglionesi strategicamente agricola prevede anche una collaborazione continua tra Coredimo (Consorzio regionale molisano di Difesa) e imprenditori agricoli per tutto ciò che riguarda la difesa alimentare e la tutela ambientale.

Avere a cuore le sorti delle nostre aziende, del nostro territorio dei nostri cittadini non può e non deve essere una scelta ma un obiettivo da raggiungere a tutti i costi con impegno e dedizione gestendo la cosa pubblica con la diligenza del buon padre di famiglia».