Colletorto, domenica torna la suggestiva infiorata del Corpus Domini

COLLETORTO. Si rinnova a Colletorto un appuntamento che negli anni sta richiamando anche numerosi visitatori dai centri limitrofi e non solo. Si tratta dell'Infiorata del Corpus Domini in programma nel pomeriggio di domenica 3 giugno alle 18. Gruppi di volontari con impegno e dedizione realizzeranno delle vere e proprie opere d'arte utilizzando fiori, sale e altri materiali. I disegni artistici accoglieranno la processione lungo le vie del paese in un'atmosfera molto suggestiva e di comunione fraterna. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare.